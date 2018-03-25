بالصور| مدير أمن الجيزة يتفقد اللجان ويوجه القوات بضرورة اليقظة

تفقد اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، عددا من اللجان والمقرات الانتخابية لقطاع شمال الجيزة الذي يضم دوائر "الدقي وإمبابة والوراق"، بالتزامن مع انتخابات الرئاسة التي تبدأ صباح غدا.

واطمئن اللواء سعد، على استعداد القوات والانتشار الأمني أمام اللجان الذى بدأ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى انتهاء فترة الانتخابات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بعمل جولات والاطمئنان على استعداد القوات لتأمين العملية الانتخابية.

وكانت مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مدير الأمن واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، انتهت من وضع خطة أمنية مكثفة لتأمين اللجان الانتخابية بالمحافظة، ودفعت بالعديد من القوات.

وشدد اللواء عصام سعد على القوات على ضرورة اليقظة والتصدي لأي أعمال عنف أو شغب بشكل حاسم، وحسن معاملة المواطنين.