نشرة انتخابات الرئاسة| فرق لتعريف الناخبين و3 قرارات لموسى حال فوزه

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أخبار الانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، حيث أعلنت نقابة الصحفيين، تشكيل غرفة عمليات برئاسة أيمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية الانتخابات الرئاسية، وتلقي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن بناء مستقبل مصر وترسيخ التعددية السياسية والديمقراطية، كأسلوب للحكم يتطلب مشاركة شعبية حاشدة في الانتخابات الرئاسية، المقرر لها أن تبدأ داخل مصر بعد غد لمدة 3 أيام، مشيرا إلى أن حماية إرادة الناخبين في الانتخابات الرئاسية، هي التكليف الأول للهيئة ومهمتها الأساسية.

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