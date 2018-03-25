السكة الحديد: انتظام حركة سير القطارات.. ولا صحة لوجود أعطال

أكدت هيئة السكة الحديد انتظام حركة سير القطارات على خطوط الهيئة، اليوم، موضحة أن الحركة تعمل بصورة منتظمة باستثناء بعض التهدئات بالمواقع التي يجرى فيها أعمال صيانة وتجديد السكك وتحديث نظم الإشارات، ضمن خطة تطوير الهيئة وإعادة تأهيل السكك والإشارات وتطوير البنية الأساسية.

وقال المهندس سيد سالم رئيس الهيئة، في بيان اليوم، إنه يتابع لحظة بلحظة على مدار اليوم حركة سير القطارات مع غرفة التحكم الرئيسية، إضافة إلى تخصيص خطوط اتصال لاستقبال أي شكاوى أو مقترحات من المسافرين 0122000880 & 01220008807 &01274422925 & 0225753555 & 147.