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المركزي الإماراتي يصدر نظاما جديدا بشأن أسعار الفائدة بين البنوك

منذ 11 دقيقة
كتب: وكالات
المركزي الإماراتي يصدر نظاما جديدا بشأن أسعار الفائدة بين البنوك

البنك المركزي الإماراتي-صورة أرشيفية

أعلن البنك المركزي الإماراتي، الأحد، إصدار نظام بشأن تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك (الإيبور) الجديد اعتبارا من منتصف الشهر القادم.

وقال، في بيان، إنه تم إعداد هذا النظام على نحو يتماشى مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (إياسكو).

وبحسب البيان، يتطلب نظام الإيبور أن يقوم المصرف المركزي بإعلان إنشاء "اللجنة الاستشارية للإيبور"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن عضويتها، والمهام الموكلة إليها بنهاية يوليو 2018.

وأوضحت وكالة"الاناضول" التركية: سيضع البنك المركزي في الآلية الجديدة، بنوكا معينة لتكون معيارا تزود المركزي بالتكلفة الفعلية والإضافية للإيداع، ويتم تطبيقها على كل بنوك الدولة.

وتحسب أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات حاليا، والتي تستخدم في الكثير من المعاملات المالية الإماراتية، يوميا من خلال لجنة من عشرة بنوك لاستحقاقات بين ليلة واحدة وعام.

جدير بالذكر، أنه يعمل  في الإمارات 49 مصرفا، بينها 23 مصرفا محليا و26 بنكا أجنبيا، فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوي الدولة 948 فرعا، من بينها 862 فرعا لبنوك وطنية، و86 فرعا لبنوك أجنبية.

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