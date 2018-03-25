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الوطن

مدير "الأقصر الأفريقي": غادة عادل لم تتعمد الغياب عن ندوة تكريمها

منذ 12 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
مدير "الأقصر الأفريقي": غادة عادل لم تتعمد الغياب عن ندوة تكريمها

غادة عادل

رفضت المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وصف غياب بعض الفنانين عن فعاليات وختام المهرجان بـ "التقصير".

وأوضحت: "بالطبع وجود الفنانين يعتبر دعم للمهرجان، وبالفعل تواجد عدد كبير منهم فى الافتتاح وعلى مدار الأيام فى فعاليات المهرجان، ولكن نحن الآن في منتصف تصوير الأعمال الدرامية المشاركة في السباق الرمضاني، وكل الفنانين مرتبطين بتصوير مسلسلات وبالتالى كان من الصعب تواجدهم طوال فترة إقامة المهرجان، لذلك أشكر كل النجوم لأن وجودهم دعم للمهرجان، ولأنهم صوت السينمائيين المصريين في تحاورهم".

وفيما يتعلق بغياب الفنانة غادة عادل عن ندوة تكريمها التى أقيمت على هامش فعاليات المهرجان، مما أغضب بعض المشاركين، قبل أن يكشف البعض أن إدارة المهرجان لم تبلغها بموعد الندوى، قالت مدير "الأقصر الأفريقى": "غادة عادل لم تقرر عدم حضور الندوة، ولكن ما حدث كان نوع من سوء التفاهم، فلم تصلها معلومة إقامة ندوة للتكريم، فهى كانت في قمة سعادتها عند تكريمها فى حفل الافتتاح، وبالعكس أجرت عدد من اللقاءات خلال تواجدها في الفعاليات، والأمر لا يتعدى سوء تفاهم بسيط".

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