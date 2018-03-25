الوادي الجديد تعلن عن 9 وظائف جديدة بمركز باريس

أعلنت إدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل 9 وظائف قيادية بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس.

وقال عبدالمنعم يونس مدير العلاقات العامة بديوان عام المحافظة، إن الوظائف المطلوبة هي: منصب رئيس الوحدة المحلية لقرى بغداد، ورئيس الوحدة المحلية لقرى جدة، ورئيس الوحدة المحلية لقرى جورمشين 7، ورئيس الوحدة المحلية لقرى عدن، ورئيس الوحدة المحلية لقرى المكس القبلى، ورئيس الوحدة المحلية لقرى القصر القبلى، ورئيس الوحدة المحلية لقرى درب الأربعين المرحلة الاولى، ورئيس الوحدة المحلية لقرى درب الأربعين المرحلة الثانية، ورئيس الوحدة المحلية لقرى الشب.

وأضاف يونس أن الاعلان شمل عدة شروط منها: الحصول على مؤهل عالي جامعي مناسب مع استيفاء شروط شغل الوظيفة، والحصول على دورات تدريبية مناسبة، الحصول على تقارير كفاية الأداء بمرتبة ممتاز خلال الثلاث سنوات الاخيرة، وألا يكـون مُحـال للمحكمة التأديبية أو الجنائية وألا يكون قد سبـق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وتُـقــدم الطــلبات بـاســم وكيل أول الوزارة سكرتير عـام المحـافظة "رئيـس اللجنـة الدائمـة القيادات" بديوان عام المحافظة، خـلال مـوعــد غــايـتة خمسـة عشـر يومـا مـن تـاريــخ نشــر الاعــلان مرفقــا بـه المستندات الآتيــة: بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم مستوفى كافة البيانات على ان يتضمن الدورات التدريبية شهادات التقدير وخطابات الشكر، (الوظائف الإشرافية السابقة، الجزاءات، تقارير الكفاية، خمسة صور فوتوغرافية + صورة بطاقة الرقم القومى، المؤهل الدراسى والمؤهلات الإضافية، المستندات الدالة على مستوى المهارة، بيان بالانجازات السابقة، قومسيون طبى يفيد صلاحيته لشغل الوظيفة، كشف تحليل المخدرات، مقترح لتطوير الوظيفة وتطوير الأنظمة)، على ان يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس، شـــهادة قانونية بعـدم الإحالة الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.