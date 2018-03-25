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الوطن

"أمناء الجامعة الألمانية" يزورون مؤسسة مجدي يعقوب بأسوان

منذ 12 دقيقة
كتب: الوطن
"أمناء الجامعة الألمانية" يزورون مؤسسة مجدي يعقوب بأسوان

" أمناء الجامعة الالمانية" يزورون مؤسسة مجدي يعقوب بأسوان

زار مجلس أمناء الجامعة الألمانية، اليوم، مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب برئاسة الدكتور محمد احمد صالح والمهندس عبد الفتاح منصور والمهندس عصام حموده والدكتور إبراهيم الديميري، والدكتورة رورند دورتيه سكرتير عام هيئة التبادل العلمي الألمانية والوفد المرافق لهم، واستغرقت الزيارة لمدة ساعة ونصف استمع الوفد لشرح توضيحي لمقر المعهد والخدمات التي تقوم بها اتجاه مرضي القلب بمختلف تخصصاته من الأطفال وكبار السن وأن المعهد يقدم رسالة  إنسانية في علاج المرضي الغير قادرين ويعمل المعهد علي نشر قيم التكافل الإجتماعي.

كما عرض وفد الجامعة الألمانية إمكانية التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات وخاصة في مجال البحث العلمي والعمل علي تطوير الخدمة في معهد مجدي يعقوب.

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