كندا تنشر كتيبتها الأممية في مالي.. أغسطس

أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان الاحد ان بلاده تعتزم نشر كتيبتها في اطار قوة الامم المتحدة في مالي بحدود شهر أغسطس.

وأعلنت اوتاوا في 19 مارس قرارها نشر قوة دعم جوية لمدة عام مع مروحيات وجنود في اطار قوة الامم المتحدة لارساء الاستقرار في مالي.

لكن الحكومة لم تعلن موعدًا لذلك، لافتة إلى أنه سيحدد بعد مشاورات مع المنظمة الدولية.

وفي مقابلة مع قناة "سي تي في"، أوضح ساجان أن السلطات الكندية تنوي ارسال جنودها الامميين الى مالي "هذا الصيف".

وقال "هدفنا هو شهر أغسطس، الغاية هي تنفيذ عملية الانتشار بحدود هذا التاريخ"، مع اقراره بان "المهمة ستكون بالغة الخطورة".

وستضم القوة الكندية مروحيتي نقل من طراز "شينوك" واربع مروحيات "غريفون" اضافة الى كتيبة عسكرية يتساوى فيها عدد الرجال والنساء.

وتضم قوة الأمم المتحدة في مالي التي شكلت العام 2013 نحو 12 ألف جندي أممي قتل 150 منهم على مسرح العمليات، ما يجعلها البعثة الاممية لحفظ السلام التي تواجه اكبر قدر من الخطورة.