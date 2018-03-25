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الوطن

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بورسعيد الإسماعيلية

منذ 47 دقيقة
كتب: الوطن
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بورسعيد الإسماعيلية

صورة ارشيفية

أصيب 6 أشخاص مساء اليوم، إثر انقلاب ميكروباص في طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"، أمام قرية الكاب.

تلقى الدكتور عادل تعيلب، مدير الصحة، في بورسعيد، إخطارًا من أيمن جابر، مسئول الطوارئ بالمديرية، يفيد بانتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بورسعيد العام وهم، فاروق محمد أحمد، 70 سنة، ومجدي أسعد حسن، 16 سنة، ومنصور محمد حسن، 19سنة، ومحمود سعيد حسين، 20 سنة، ومحمد السعيد حسين، 24 سنة، ومحمد رضا رمضان، 16 سنة، وكلهم من القاهرة مصابين بكدمات، وسحاجات متفرقة بالجسم، وإشتباه ما بعد الإرتجاج.

جري تقديم الإسعافات الأولية، وتبين أن الحالة العامة لهم هي متوسطة لجميع المصابين.

ويجرى رجال البحث الجنائي التحريات، وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات.

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