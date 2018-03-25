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الوطن

"العمال الكردستاني": سنرد بقوة على أي تحرك لتركيا شمال العراق

منذ 30 دقيقة
كتب: وكالات
"العمال الكردستاني": سنرد بقوة على أي تحرك لتركيا شمال العراق

وحدات من الجيش التركي

توعد "حزب العمال الكردستاني" بأن مقاتليه سيردون بقوة على أي تحرك عسكري للجيش التركي في قضاء سنجار شمال العراق، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال العضو القيادي في "حزب العمال الكردستاني"، كاوه شيخموس، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "إلى الآن لا وجود لأي تحرك تركي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، إن حدث ذلك فسنرد بقوة لحماية شعبنا الإيزيدي".

وأضاف المسئول الكردي أن الرئيس التركي، رجب طيب  أردوغان، "دائما يطلق تصريحات غير صحيحة".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الرئيس التركي أن بلاده أطلقت عملية عسكرية في قضاء سنجار شمال العراق ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني".

 

 

 

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