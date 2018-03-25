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الوطن

مرصد مكافحة الإرهاب يدين تفجير الإسكندرية

منذ 23 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
مرصد مكافحة الإرهاب يدين تفجير الإسكندرية

أرشيفية

أعرب مرصد مكافحة الإرهاب، التابع للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إدانته البالغة للتفجير الإرهابي الذي وقع بمحافظة الإسكندرية شمال مصر السبت، والذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر وترويع الآمنين فيها، وأسفر عن مقتل وجرح أبرياء.

وقدم المرصد العزاء للمصريين جميعاً فى كل ضحايا الإرهاب، مؤكدا أن ماحدث  عمل وحشي ينتهك حق الحياة الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدساتير المختلفة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في متن مادته الثالثة على أن "لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه"، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً".

 

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