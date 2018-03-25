مستوطنون يقتحمون «الأقصى» وغارات إسرائيلية على «غزة»

اقتحم 82 مستوطناً، وعناصر من سلطة آثار الاحتلال، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلى، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية فى المسجد المبارك، كما كثفت «جماعات الهيكل» دعواتها لأنصارها وجمهور المستوطنين، للمشاركة فى الاقتحامات قبل وخلال عيد الفصح اليهودى.

وأكد مصدر عسكرى إسرائيلى، اليوم، أن جيش الاحتلال سيعزز قواته بعدد من الكتائب فى الضفة الغربية والتجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة قبيل عيد الفصح اليهودى.

ووفقاً لما ذكره موقع «عرب 48» الإسرائيلى، فإن جيش الاحتلال يستعد للتعامل مع تظاهرات «العودة» التى أطلقتها «حماس» المقرر أن تتواصل حتى «يوم النكبة» فى 25 مايو المقبل.

الإفراج عن «إسرائيلى» بعد اتهامه بحيازة «خرطوش» فى طابا

وأغارت طائرات من سلاح الجو الإسرائيلى، مساء أمس على قاعدة تدريب تابعة لحركة «حماس» فى رفح، وبحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلى، جاء ذلك رداً على قيام 4 فلسطينيين باجتياز السياج الأمنى فى منطقة كيسوفيم وإلحاق أضرار به ومحاولة إضرام النار فى آلية هندسية تعمل فى إنشاء العائق تحت الأرض. وذكرت مصادر فلسطينية أن القصف لم يسفر عن إصابات.

وبدأت كتائب عز الدين القسّام، صباح اليوم، مناورات عسكرية، أطلقت عليها اسم «مناورات الصمود والتحدّى»، وقالت وكالة «الأناضول» التركية، إن مئات من عناصر «القسام» انتشروا فى شوارع غزة، حاملين أسلحة خفيفة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مواطناً إسرائيلياً جرى احتجازه نهاية الأسبوع الماضى لحيازته بندقية خرطوش فى سيارته، عندما عبر معبر طابا الحدودى مع مصر، وبحسب موقع «0404» الإسرائيلى، فإن قسم الإسرائيليين بالخارج فى الجناح القنصلى بوزارة الخارجية الإسرائيلية عمل عدة ساعات من خلال السفارة الإسرائيلية بالقاهرة على هذه القضية التى انتهت بتغريم «الإسرائيلى» وإطلاق سراحه.