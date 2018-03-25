"الداخلية": نقل كبار السن من منازلهم إلى اللجان في الانتخابات

قال اللواء محمود فؤاد، نائب مدير الإدارة العامة لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وجه قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن لتوفير الكراسي المتحركة، لتسهيل المهمة على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الطريق إلى الإتحادية"، الذي يقدمه الإعلاميان معتز عبدالفتاح ولبنى عسل، عبر فضائية "ON LIVE": "كما وجه السيد الوزير بتخصيص ضابط لمرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى لجان الانتخابات، ثم مساعدتهم على الخروج منها بعد الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم".

وتابع: "خصصنا 4 أرقام هاتفية للتواصل مع المواطنين، حيث سنصطحب كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من أماكن إقامتهم إلى لجان الانتخابات لكي يدلوا بأصواتهم بسهولة ويسر".