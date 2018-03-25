"النيابة الإدارية": الجيش والشرطة يؤمنان تحركات القضاة بالانتخابات

قال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم غرفة عمليات النيابة الإدارية، إن هناك تنسيق بين قوات الجيش والشرطة لتأمين تحركات القضاة ومقرات إقامتهم خلال الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدًا ولمدة ثلاثة أيام، موضحًا أن القوات الجوية نقلت القضاة للمناطق النائية والمحافظات البعيدة.

وأضاف جلال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه تم توزيع أعضاء النيابة الإدارية على جميع المحافظات لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن الغرفة لم تتلقى شكاوي أو ملاحظات حتى الآن، مؤكدا على إبلاغ غرفة العمليات بأي مشكلة أو ملاحظة حول الانتخابات، للتواصل مع الأجهزة والعمل على حلها لضمان سير العملية الانتخابية.