محافظ الوادي الجديد يكرم معلمة عقب مشاركتها بمنتدي مايكروسوفت العالمي

كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، المعلمة مي محمد عبداللطيف، إحدى المعلمات المتميزات بقطاع التعليم بالمحافظة، وذلك بعد تمثيلها للمحافظة بالمنتدي العالمي لشركة مايكروسوفت شركاء في التعليم، والذي جري انعقاده بدولة سنغافورة منذ أيام.

وقال إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن مشاركة احدي معلمات قطاع التعليم بالمحافظة في هذا المنتدي العالمي، يُعد من شأنه رفع راية التعليم بالمحافظة عاليا.

وقالت مي عبد اللطيف، معلم علوم بمدرسة البساتين الإعدادية بالخارجة، إنه جري تكريمي اليوم لأنني تقدمت بمشروع تكنولوجي لشركة مايكروسوفت عن الفشل الكلوي وطرق علاجه، والوقاية منه، وكيفية القضاء عليه، ونفذت مبادرة بمدرسة البساتين الإعدادية بالخارجة مع طلابها حول هذا المشروع، وجري إخطارها من الشركة بتصعيدها ضمن ١٠ مشاركين فقط من جمهورية مصر العربية لحضور المنتدي العلمي التكنولوجي لشركة مايكروسوفت، وذلك بمدينة سنغافورة لمدة ثلاثة أيام.