قال الإعلامي عماد الدين أديب إن الخلايا الإرهابية يتم رصدها من قبل الجهات الأمنية بشكل جيد، ولكن لا يكون معروف وقتها ما ينويه تلك الخلايا.

وأضاف أديب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الهدف من توجيهات الشخصيات الإرهابية من الخارج هي إحداث ضربات تحدث أثر نفسى كبير لصيد هدف كبير سواء شخصية عسكرية أو شرطية،و لترويع المواطنين ليسبب لهم عدم المقدرة للوصول إلى الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأشار، إلى أن الجماعة الإرهابية تهدف أن توصل رسالة إلى الشعب المصري لآخر وقت، مفادها أن النظام خلال 4 سنوات لم يستطيع تحقيق الأمن والأمان وأن الخطر لا يزال قائما حتى الآن.