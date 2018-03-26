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الوطن

وزير الآثار: تذاكر معرض توت عنخ آمون نفدت كلهعا في أول يوم

منذ 29 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
وزير الآثار: تذاكر معرض توت عنخ آمون نفدت كلهعا في أول يوم

خالد العناني

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه جرى افتتاح معرض الآثار الغارقة في ولاية سانت لويس يوم 21 مارس، موضحا أن المعرض حاز على إعجاب الكثيرين بالولاية.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" أن افتتاح معرض توت عنخ آمون الذي يوجد به 150 قطعة آثرية كان الأمس، مشيرًا إلى أن المعرض حضره 3500 شخص في أول يوم له وعمدة لوس أنجلوس نظم حفلة على شرف المعرض.

وتابع وزير الآثار أن هناك إعجاب كبير بالمعرض، موضحا أن تذاكر المعرض نفذت كلها في أول يوم، متابعا: "متوقعين دخول مليون زائر للمعرض".

وواصل أنه غير العائد المادي الضخم ألا أن مصر تستفيد من الدعاية، حيث توجد دعايا عظيمة للآثار المصرية في لوس أنجلوس، وسانت لويس.

وأوضح أن تمثال توت عنخ آمون يُعرض في دول كثيرة في العالم من عام 1961 وحتى عام 2013، وأن التمثال ذهب ثلاث مرات إلى لوس أنجلوس، وتلك هي المرة الرابعة له.

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