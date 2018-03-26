لميس الحديدي: "عايزة أبقى رئيس جمهورية"

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إن دعوات مقاطعة الانتخابات لن تكون مؤثرة على الإطلاق.

وأضاف الجلاد، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، أن هذه الدعوات تحرم المواطنين من حق أصيل من حقوق المواطنة، وهو المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن المعارضة القوية يجب أن تدعو جماهيرها إلى التصويت ضد السلطة التي يعارضونها.

وتابع: "المقاطعة تحرمنا من الخبرة والتجارب، فلو أنا مثلًا عاوز أنتخب بين لميس الحديدي أو يوسف القعيد"، فقطاعته مقدمة البرنامج، وقالت مازحةً: "لأ.. أنا عايزة أبقى رئيس الجمهورية".