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الوطن

نشرة انتخابات الرئاسة| الجيش والشرطة يؤمنان تحركات القضاة بالانتخابات

منذ 28 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
نشرة انتخابات الرئاسة| الجيش والشرطة يؤمنان تحركات القضاة بالانتخابات

الانتخابات الرئاسية - صورة أرشيفية

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أخبار الانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، حيث قال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم غرفة عمليات النيابة الإدارية، إن هناك تنسيق بين قوات الجيش والشرطة لتأمين تحركات القضاة ومقرات إقامتهم خلال الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدًا ولمدة ثلاثة أيام، موضحًا أن القوات الجوية نقلت القضاة للمناطق النائية والمحافظات البعيدة.

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