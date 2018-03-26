نشرة انتخابات الرئاسة| الجيش والشرطة يؤمنان تحركات القضاة بالانتخابات

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أخبار الانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، حيث قال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم غرفة عمليات النيابة الإدارية، إن هناك تنسيق بين قوات الجيش والشرطة لتأمين تحركات القضاة ومقرات إقامتهم خلال الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدًا ولمدة ثلاثة أيام، موضحًا أن القوات الجوية نقلت القضاة للمناطق النائية والمحافظات البعيدة.

"النيابة الإدارية": الجيش والشرطة يؤمنان تحركات القضاة بالانتخابات

"المصريين الأحرار" ببني سويف يطلق حملة "اعرف لجنتك"

"صحة جنوب سيناء" تدفع بـ85 سيارة إسعاف لتغطية المحافظة خلال الانتخابات

786 قاضيا يشرفون على الانتخابات الرئاسية في الغربية

محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية ويعلن حالة الطوارئ

مدير "رأس سدر التعليمة" يتفقد المراكز الانتخابية لمتابعة الاستعدادات

"مستقبل وطن" الغربية يناقش الاستعدادات النهائية للحشد في الانتخابات

"الوطنية للانتخابات" تحذر من تصوير بطاقات الاقتراع

"معاك من أجل مصر" بأسيوط تشكل غرفة عمليات استعدادا للانتخابات الرئاسية

محافظ الوادي الجديد يتابع استعدادات غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات

"الشباب المصري" يبدأ تفعيل غرف العمليات الفرعية لمتابعة الانتخابات