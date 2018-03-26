صلاح عبدالله: "لازم نقف ورا قيادتنا.. والإرهاب نهايته منيلة"

أعرب الفنان صلاح عبدالله، عن أمنيته مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية الجارية، والتي يتنافس فيها المرشحان عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.

وقال عبدالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يُذاع عبر فضائية "DMC": "أنا قلقان ونفسي بكرة تبقى أكبر نسبة مشاركة، المرة دي هننزل لمصر، وعاوزين نقول للدنيا كلها إن مصر صامدة وشعبها واقف وراء قيادتها".

وأضاف: "المشاركة في الانتخابات واجب وطني، ويجب أن نحرص على أدائه"، مستطردًا: "الإرهاب هتبقى نهايته منيلة".