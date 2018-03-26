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الوطن

"التحالف العربي": إيران متورطة في الصواريخ الباليستية على الرياض

منذ 18 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"التحالف العربي": إيران متورطة في الصواريخ الباليستية على الرياض

أرشيفية

قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ بالستية من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه أراضي المملكة، حيث إن ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض، وواحدا باتجاه خميس مشيط، وواحدا باتجاه نجران، واثنان باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأضاف المالكي، حسبما رصدت وكالة "واس" السعودية، أنه تم اعتراضها جميعًا وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقد أدى اعتراض الصواريخ لتناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية، نتج عنها بحسب المعلومات الأولية وحتى إعداد هذا البيان، استشهاد مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية للأعيان المدنية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بهذا الخصوص لاحقًا من قبل الجهات المختصة.

وأكد أن "هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216)، والقرار (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

وأوضح المتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطورًا خطيرًا في حرب المنظمات الإرهابية، ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران.    

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