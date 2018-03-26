والدة الشهيد أحمد الشبراوي: "انزلوا الانتخابات لو عاوزين أمن وأمان"

قالت السيدة هدى محمد، والدة الشهيد الرائد أحمد الشبراوي، شهيد "الكتيبة 101"، إنه على المصريين أن يشاركوا في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى، اليوم الإثنين.

وأضافت والدة الشهيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "كلنا لازم ننزل، اللي عاوز الأمن والأمان لازم ينزل، عشان ننتقم من الإرهابيين".

وتابعت: "أدعو كل مصري أن ينزل ويشارك ويدلي بصوته، وأن يصوت لأي شخص أيا كان".

وأردفت: "دعوات المقاطعة لن تجدي نفعًا، لأن الشعب المصري ذكي ويعي الموقف، وسنقف مع الرئيس السيسي".