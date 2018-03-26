قبل انطلاقها.. كيف استعدت وزارة الصحة للانتخابات الرئاسية؟

يترأس الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، غرفة الأزمات والطوارئ بمقر ديوان عام الوزارة، اليوم، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية الجارية.

ومن المقرر أن يدلي الوزير بصوته، صباح اليوم، بإحدى مدارس التجمع الأول، ثم يتوجه لغرفة الأزمات والطوارئ.

تتشكل الغرفة من مستشاري الوزير للرعايات المركزة، والمستشفيات، ورئيس قطاع الطب العلاجي، ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة ومدير بنوك الدم، والمتحدث باسم الوزارة، على أن تتصل بغرف أزمات بجميع مديريات الصحة على مستوى الجمهورية، المشكلة من "وكيل المديرية، مدير مرفق الإسعاف، مدير الرعاية العاجلة، المدير العلاجي، مدير الصيدلية، مدير بنك الدم، ممثلين عن التأمين الصحي وأمانة المراكز، وهيئة المستشفيات والمعاهد".

وقال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة ستقوم بتفعيل كافة مستشفيات الإحالة بتواجد الأطباء بها خلال فترة الانتخابات الرئاسية، التي تنطلق، اليوم، على مدار ثلاثة أيام.

وأضاف راضي، خلال حواره على قناة "أون لايف"، أنه سيتم توفير الأدوية وكل المستلزمات الطبية، والتأكد من وجود الأطباء خلال الأيام الثلاثة للانتخابات.

فيما قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة شكلت غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ خلال فترة الانتخابات الرئاسية، موضحًا أنه سيتم الاعتماد على 2400 سيارة إسعاف بواقع سيارة إسعاف لكل 5- 7 لجان انتخابية متقاربة جغرافيا.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه ستكون هناك 10 سيارات إسعاف كاحتياط في كل محافظة لمواجهة أي أزمات طارئة.

وأكد مجاهد، على جاهزية مستشفيات الإحالة والتي تم استحداثها خلال الفترة القليلة الماضية، والتي يبلغ عددها 71 مستشفى بجميع محافظات الجمهورية.

وقال مجاهد، إنه تم إخلاء 30% من أَسِرَّة الرعاية المركزة قدر الإمكان في المستشفيات و30% من الأسرة الداخلية، إضافة إلى توفير أطباء من حملة الدكتوراة في تخصصات إصابات وحوادث الطرق، استعدادًا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى غدًا على مدى 3 أيام.

وأوضح أن الخطة تضمنت تأمين الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، إلى جانب التأكد من زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة خلال فترة الانتخابات.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، على أن وزير الصحة أضاف محورا جديدا لخطة التأمين، وهو استخدام سيارات القوافل الطبية كعيادات متنقلة في خطة التأمين الطبي للانتخابات، حيث تتمركز من 3 إلى 6 سيارات بكل محافظة كعيادة ميدانية بها تخصصات الباطنة، والجراحة، والعظام، وصيدلية، ومعمل يتم استخدامها في حالات الطوارئ الكبرى.