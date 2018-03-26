"أبو العنين" يوجه التحية للناخبين.. ويؤكد: صوتك رصاصة بقلب أعداء الوطن

وجه رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، التحية والتقدير للشعب المصري، موضحًا أنه يقف دائما سدًا منيعًا في مواجهة المخططات التي تحاك ضد مصر.

وأكد "أبو العنين"، في بيان صادر اليوم، أن المصريين سيسطفون اليوم أمام اللجان في رسالة ومشهد قوي للعالم بأن المصريين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال نهضة وحضارة مصر الحديثة والمشروعات الضخمة.

وحث "أبوالعينين"، المصريين على النزول إلى اللجان والمشاركة، مشددًا على أن الصوت أمانة ورصاصة في قلب أعداء الوطن ورسالة على استكمال المسيرة، مشيرًا إلى أن العاملين بشركة "سيراميكا كليوباترا" كانوا دائما في المقدمة لأداء واجبهم الوطني فى الإدلاء بصوتهم والمشاركة بفاعلية في عملية الاقتراع خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وأوضح "أبو العينين"، "المشاركة في الانتخابات أمانة والله أمرنا بأداء الأمانة، والبخل عن أدائها خيانة للوطن والله لا يحب الخائنين، وأننا جميعا سنذهب إلى الصناديق في ملحمة تاريخية لتأييد الرئيس السيسي، الذي يعني تأييدا لمصر المتقدمة القوية، ولنقول للعالم أننا أبناء ثورة 30 يونيو".

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.