سفير مصر في روما: خطة لتيسير عملية الاقتراع لتستغرق بضع دقائق

قال سفير مصر في روما هشام بدر، ‎إن السفارة انتهت من الاستعدات لاستقبال الناخبين بدء من غد وحتى الأحد المقبل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه في ضوء ما لمسته السفارة من حرص أبناء الجالية المصرية في ايطاليا على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، فقد تم وضع خطة لتيسير عملية الاقتراع حتى لا تستغرق سوى بصع دقائق ويشارك فيها كافة أعضاء السفارة وفي مقدمتهم السفير

وحرص السفير هشام بدر خلال الفترة الماضية على التواصل مع أبناء الجالية لحثهم على المشاركة الفاعلة في اختيار رئيس الجمهورية، لافتًا أنه لمس وعيا مرتفعا لدى أبناء الجالية لما يحتمه عليهم الواجب الوطني للمشاركة في العملية الانتخابي.