"عمليات القضاة": لم نتلق شكاوى.. ورصدنا اقبالا كبيرا على التصويت

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم نادي القضاة، إن غرفة عمليات النادى تابعت سير التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ فتح اللجان في التاسعة صباح اليوم.

واضاف في تصريحات لـ"الوطن" أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى من القضاة المشرفين على الانتخابات حتى الآن، موضحا أن الغرفة رصدت إقبالا كبيرا على التصويت من قبل الناخبين.

وأكد "السيد" على أن العملية الانتخابية تسير بشكل وصفه بـ"الطيب"، ولا توجد أى عقبات، متمنيا أن يستمر سير العملية الانتخابية بدون أى مشاكل.

وتجرى المنافسة بين عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، ويشرف عليها 18 ألف قاض تقريبا، ويعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.