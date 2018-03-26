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الوطن

شقيق الشهيد حسنين بطل "قالوا إيه" لـ"الوطن": النزول حق كل قطرة دم سالت

منذ 7 دقيقة
كتب: سلوى الزغبي
شقيق الشهيد حسنين بطل "قالوا إيه" لـ"الوطن": النزول حق كل قطرة دم سالت

الشهيد رامي حسنين

قال حسنين محمد حسنين، شقيق الشهيد العقيد رامي محمد حسنين، قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، إن الأسرة بأكملها ستتجه اليوم للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وأن مناقشة عدم النزول أمر أخذ أكبر من حجمه.

وأضاف شقيق الشهيد الذي ذُكر اسمه في نشيد "قالو إيه"، لـ"الوطن"، إن النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية حق كل قطرة دم سالت من جريح أو شهيد.

وتابع شقيق الشهيد: "لو مروحناش كدة بنضيع حق الناس دي اللي ضحت بروحها ودمها علشان بلدها"، مبينًا أنه سيتوجه مع أسرته بعد انتهاء دوامه في العمل مساء اليوم للانتخاب.

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

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بالصور| وزير الصناعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة
استنفار أمني بالشرقية تزامنا مع بدء ماراثون انتخابات الرئاسة

استنفار أمني بالشرقية تزامنا مع بدء ماراثون انتخابات الرئاسة
بالصور| المواطنون يصطفون أمام لجان مصر الجديدة: "مصر اليوم في عيد"

بالصور| المواطنون يصطفون أمام لجان مصر الجديدة: "مصر اليوم في عيد"
وصول القضاة وتوافد المواطنين للجان الانتخابية في السويس

وصول القضاة وتوافد المواطنين للجان الانتخابية في السويس
تأخر فتح لجان قرية ميت العامل في الدقهلية

تأخر فتح لجان قرية ميت العامل في الدقهلية
عاجل| أبناء الرئيس يصوتون بمدرسة الشهيد "مصطفى عميرة"

عاجل| أبناء الرئيس يصوتون بمدرسة الشهيد "مصطفى عميرة"
محافظ البحيرة: نتواصل مع "العليا للانتخابات" عبر "فيديو كونفرانس"

محافظ البحيرة: نتواصل مع "العليا للانتخابات" عبر "فيديو كونفرانس"
بالصور| توافد المواطنين على لجان السبتية للتصويت بالانتخابات الرئاسية

بالصور| توافد المواطنين على لجان السبتية للتصويت بالانتخابات الرئاسية
بأعلام مصر.. العشرات يتوافدون على لجان 15 مايو بالقاهرة

بأعلام مصر.. العشرات يتوافدون على لجان 15 مايو بالقاهرة
وزير الزراعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالهرم

وزير الزراعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالهرم
بدء العملية الانتخابية بلجان السيدة زينب

بدء العملية الانتخابية بلجان السيدة زينب
العشرات أمام معهد المنصورة الأزهري للإدلاء بأصواتهم

العشرات أمام معهد المنصورة الأزهري للإدلاء بأصواتهم
الأغاني الوطنية تستقبل الناخبين أمام "طبري الحجاز".. وتوافد نسائي كبير

الأغاني الوطنية تستقبل الناخبين أمام "طبري الحجاز".. وتوافد نسائي كبير
المواطنون يتوافدون على لجان الدقهلية للإدلاء بأصواتهم

المواطنون يتوافدون على لجان الدقهلية للإدلاء بأصواتهم
انتشار مكثف لقوات الجيش والشرطة لتأمين لجان الانتخابات بالغربية

انتشار مكثف لقوات الجيش والشرطة لتأمين لجان الانتخابات بالغربية
إقبال المواطنين على لجان فيصل والهرم للإدلاء بأصواتهم

إقبال المواطنين على لجان فيصل والهرم للإدلاء بأصواتهم
"المترو": انتظام الحركة بالخطوط الثلاثة مع انطلاق ماراثون الانتخابات

"المترو": انتظام الحركة بالخطوط الثلاثة مع انطلاق ماراثون الانتخابات
والدة الشهيد "عميرة" لـ"الوطن": سعيدة بتصويت الرئيس بـ"مدرسة ابني"

والدة الشهيد "عميرة" لـ"الوطن": سعيدة بتصويت الرئيس بـ"مدرسة ابني"
توافد الناخبين بأسيوط على لجان الاقتراع للتصويت

توافد الناخبين بأسيوط على لجان الاقتراع للتصويت
أجواء احتفالية أمام لجنة مدرسة الأقباط بشبرا

أجواء احتفالية أمام لجنة مدرسة الأقباط بشبرا
"رقص وأغاني" بميدان التحرير في أول أيام الانتخابات الرئاسية

"رقص وأغاني" بميدان التحرير في أول أيام الانتخابات الرئاسية
إقبال ملحوظ على اللجان الانتخابية في البحر الأحمر

إقبال ملحوظ على اللجان الانتخابية في البحر الأحمر
تشديدات أمنية مكثفة أمام لجان المعادي ودار السلام

تشديدات أمنية مكثفة أمام لجان المعادي ودار السلام
الناخبون يتوافدون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالبحيرة

الناخبون يتوافدون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالبحيرة
تكثيف أمني أمام لجان منشأة ناصر وسط أجواء هادئة

تكثيف أمني أمام لجان منشأة ناصر وسط أجواء هادئة
العشرات أمام اللجان الانتخابية بالعياط وأوسيم في الجيزة

العشرات أمام اللجان الانتخابية بالعياط وأوسيم في الجيزة
المواطنون يحتشدون أمام اللجان الانتخابية وسط انتظام الخدمات الأمنية

المواطنون يحتشدون أمام اللجان الانتخابية وسط انتظام الخدمات الأمنية
الكلاب البوليسية تنشط محيط اللجان بالمنصورة

الكلاب البوليسية تنشط محيط اللجان بالمنصورة
عاجل| قرينة الرئيس تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

عاجل| قرينة الرئيس تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة
بث مباشر| المصريون ينتخبون رئيسهم.. انطلاق السباق في جميع المحافظات

بث مباشر| المصريون ينتخبون رئيسهم.. انطلاق السباق في جميع المحافظات
"التضامن": غادة والي لن تدلي بصوتها اليوم وستحدد موعدا آخر

"التضامن": غادة والي لن تدلي بصوتها اليوم وستحدد موعدا آخر
توافد كبار السن والسيدات على لجان الانتخابات في الجيزة

توافد كبار السن والسيدات على لجان الانتخابات في الجيزة
عشرات الناخبين يتوافدون على اللجان الانتخابية بـ"أطفيح والصف" بالجيزة

عشرات الناخبين يتوافدون على اللجان الانتخابية بـ"أطفيح والصف" بالجيزة
محافظ البحر الأحمر يتفقد لجان الانتخابات ويتابع الحالة الأمنية

محافظ البحر الأحمر يتفقد لجان الانتخابات ويتابع الحالة الأمنية
توافد المواطنين على اللجان الانتخابية في قنا

توافد المواطنين على اللجان الانتخابية في قنا
توافد الناخبين على اللجان في أبوالنمرس والبدرشين

توافد الناخبين على اللجان في أبوالنمرس والبدرشين
مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة.. "لجنة الرؤساء"

مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة.. "لجنة الرؤساء"
طوابير التصويت بشبرا الخيمة: السيدات حضرن بكثافة باكرا للمشاركة

طوابير التصويت بشبرا الخيمة: السيدات حضرن بكثافة باكرا للمشاركة
لجان الجمالية تفتح أبوابها أمام الناخبين وإقبال ملحوظ من المواطنين

لجان الجمالية تفتح أبوابها أمام الناخبين وإقبال ملحوظ من المواطنين
بعد تصويت السيسي بها.. 10 معلومات عن مدرسة الشهيد مصطفى أبوعميرة

بعد تصويت السيسي بها.. 10 معلومات عن مدرسة الشهيد مصطفى أبوعميرة
محافظ البحيرة: مصر اليوم في عرس كبير

محافظ البحيرة: مصر اليوم في عرس كبير
لجنتان و3 أحداث انتخابية.. مناسبات أدلى فيها السيسي بصوته

لجنتان و3 أحداث انتخابية.. مناسبات أدلى فيها السيسي بصوته
بالفيديو| السيسي أول ناخب يدلي بصوته في الانتخابات.. ويصافح المسؤولين

بالفيديو| السيسي أول ناخب يدلي بصوته في الانتخابات.. ويصافح المسؤولين
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الأقصر

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الأقصر
بعد انطلاقها.. كيف تؤثر الأغاني على مشاركة المواطنين في الانتخابات؟

بعد انطلاقها.. كيف تؤثر الأغاني على مشاركة المواطنين في الانتخابات؟
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة جنوب سيناء

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة جنوب سيناء
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة شمال سيناء

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة شمال سيناء
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة كفر الشيخ

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة كفر الشيخ
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة مطروح

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة مطروح
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الشرقية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الشرقية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة دمياط

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة دمياط
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الوادي الجديد

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الوادي الجديد
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة البحر الأحمر

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة البحر الأحمر
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة أسوان

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة أسوان
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة بني سويف

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة بني سويف
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة قنا

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة قنا
اصطفاف الناخبين أمام لجان فيصل والهرم قبل فتح باب التصويت

اصطفاف الناخبين أمام لجان فيصل والهرم قبل فتح باب التصويت
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الإسماعيلية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الإسماعيلية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة البحيرة

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة البحيرة
بث مباشر| السيسي يدلي بصوته في الانتخابات

بث مباشر| السيسي يدلي بصوته في الانتخابات
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة المنوفية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة المنوفية
انتشار بائعي الأعلام بالإسماعيلية: الحمدلله على الرزق الممزوج بالوطنية

انتشار بائعي الأعلام بالإسماعيلية: الحمدلله على الرزق الممزوج بالوطنية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الغربية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الغربية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة سوهاج

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة سوهاج
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة القليوبية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة القليوبية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الدقهلية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الدقهلية
انتشار مكثف لقوات الجيش والشرطة وكردون أمني حول اللجان بالمنوفية

انتشار مكثف لقوات الجيش والشرطة وكردون أمني حول اللجان بالمنوفية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة أسيوط

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة أسيوط
حملة موسى تكشف لـ"الوطن" استعدادتها في أيام انتخابات الرئاسة

حملة موسى تكشف لـ"الوطن" استعدادتها في أيام انتخابات الرئاسة
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الإسكندرية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الإسكندرية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة القاهرة

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة القاهرة
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة المنيا

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة المنيا
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة بورسعيد

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة بورسعيد
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الفيوم

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الفيوم
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الجيزة

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الجيزة
توافد الناخبين على اللجان بالحوامدية وسط إجراءات أمنية مشددة

توافد الناخبين على اللجان بالحوامدية وسط إجراءات أمنية مشددة
عاجل| السيسي يدلي بصوته بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة

عاجل| السيسي يدلي بصوته بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة
تواجد أمني مكثف أمام اللجان الانتخابية في كفر الشيخ

تواجد أمني مكثف أمام اللجان الانتخابية في كفر الشيخ
بالصور| مظلات واستراحات في انتظار الناخبين بالسيدة زينب

بالصور| مظلات واستراحات في انتظار الناخبين بالسيدة زينب
في لجان الوايلي.. ممرات مغطاة بأعلام مصر لحماية الناخبين من الشمس

في لجان الوايلي.. ممرات مغطاة بأعلام مصر لحماية الناخبين من الشمس
مراسلة "ON LIVE" بالإسماعيلية: تأمين خاص بالمجرى الملاحي لقناة السويس

مراسلة "ON LIVE" بالإسماعيلية: تأمين خاص بالمجرى الملاحي لقناة السويس
رئيس محكمة البحر الأحمر: 172 قاضيا تسلموا البطاقات الانتخابية

رئيس محكمة البحر الأحمر: 172 قاضيا تسلموا البطاقات الانتخابية
محافظ الجيزة يطالب رؤساء الأحياء بمتابعة محيط لجان الانتخابات

محافظ الجيزة يطالب رؤساء الأحياء بمتابعة محيط لجان الانتخابات
إجراءات أمنية مشددة بلجان أطفيح والعياط تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

إجراءات أمنية مشددة بلجان أطفيح والعياط تزامنا مع الانتخابات الرئاسية
مراسل ON LIVE: السيسي ومنصور وإسماعيل يصوتون بمصر الجديدة بعد التاسعة

مراسل ON LIVE: السيسي ومنصور وإسماعيل يصوتون بمصر الجديدة بعد التاسعة
إجازة رسمية في بعض المدارس بسبب الانتخابات الرئاسية

إجازة رسمية في بعض المدارس بسبب الانتخابات الرئاسية
اليوم.. وزير النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

اليوم.. وزير النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر
الجيش والشرطة يؤمِّنان لجان البدرشين تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

الجيش والشرطة يؤمِّنان لجان البدرشين تزامنا مع الانتخابات الرئاسية
سيارات تجوب شوارع الجيزة لإذاعة أغانٍ وطنية لحث المواطنين على التصويت

سيارات تجوب شوارع الجيزة لإذاعة أغانٍ وطنية لحث المواطنين على التصويت
اليوم.. انطلاق الانتخابات الرئاسية والتصويت في حماية الأمن

اليوم.. انطلاق الانتخابات الرئاسية والتصويت في حماية الأمن
قبل انطلاقها.. كيف استعدت وزارة الصحة للانتخابات الرئاسية؟

قبل انطلاقها.. كيف استعدت وزارة الصحة للانتخابات الرئاسية؟
القرموطي يحث المواطنين على التصويت في الانتخابات بتيشيرت "شارك"

القرموطي يحث المواطنين على التصويت في الانتخابات بتيشيرت "شارك"
بالصور| آخر الاستعدادات بالمدرسة التي ستشهد تصويت السيسي

بالصور| آخر الاستعدادات بالمدرسة التي ستشهد تصويت السيسي
لميس الحديدي: "عايزة أبقى رئيس جمهورية"

لميس الحديدي: "عايزة أبقى رئيس جمهورية"
عمال "كلنا معاك" يشاركون في الانتخابات الرئاسية ويجهزون غرف عمليات

عمال "كلنا معاك" يشاركون في الانتخابات الرئاسية ويجهزون غرف عمليات
ائتلاف "نزاهة": إنفاق الحملات غير الرسمية لمرشحي الرئاسة تجاوز الحدود

ائتلاف "نزاهة": إنفاق الحملات غير الرسمية لمرشحي الرئاسة تجاوز الحدود
مراقبون يوضحون تفاصيل الساعات الأخيرة لاستعدادتهم لمتابعة الانتخابات

مراقبون يوضحون تفاصيل الساعات الأخيرة لاستعدادتهم لمتابعة الانتخابات
نقيب الصحفيين: غرفة عمليات لتلقي الشكاوى بالانتخابات الرئاسية

نقيب الصحفيين: غرفة عمليات لتلقي الشكاوى بالانتخابات الرئاسية
رئيس حي العمرانية يتفقد مقار اللجان الانتخابية.. ويؤكد: 79 لجنة بالحي

رئيس حي العمرانية يتفقد مقار اللجان الانتخابية.. ويؤكد: 79 لجنة بالحي
السويدي: على الشعب اختيار رئيس.. و"لو معجبوش يشيله بعد سنة"

السويدي: على الشعب اختيار رئيس.. و"لو معجبوش يشيله بعد سنة"
محافظ الدقهلية يتفقد المقار واللجان الانتخابية وغرفة العمليات الرئيسية

محافظ الدقهلية يتفقد المقار واللجان الانتخابية وغرفة العمليات الرئيسية
نشرة انتخابات الرئاسة| الجيش والشرطة يؤمنان تحركات القضاة بالانتخابات

نشرة انتخابات الرئاسة| الجيش والشرطة يؤمنان تحركات القضاة بالانتخابات
والد شهيد: "بكرة عرس الأبطال.. هنقف قدام اللجان الانتخابية من الفجر"

والد شهيد: "بكرة عرس الأبطال.. هنقف قدام اللجان الانتخابية من الفجر"
"الدقهلية": تسكين القضاة المشرفين على الانتخابات في فنادق تسهيلا عليهم

"الدقهلية": تسكين القضاة المشرفين على الانتخابات في فنادق تسهيلا عليهم
والدة الشهيد شريف عمر: "بكرة هكون أول واحدة على باب اللجنة"

والدة الشهيد شريف عمر: "بكرة هكون أول واحدة على باب اللجنة"
والد الشهيد شريف عمر: "بكرة هتكون أعظم انتخابات في تاريخ مصر"

والد الشهيد شريف عمر: "بكرة هتكون أعظم انتخابات في تاريخ مصر"
أهالي حلايب وشلاتين قبل بدء التصويت: المدينة اتغيرت ولازم ننزل ونشارك

أهالي حلايب وشلاتين قبل بدء التصويت: المدينة اتغيرت ولازم ننزل ونشارك
محافظ المنيا يتفقد المقرات الانتخابية ويتابع التجهيزات النهائية

محافظ المنيا يتفقد المقرات الانتخابية ويتابع التجهيزات النهائية
"المترو": الدفع بـ14 قطارا إضافيا تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

"المترو": الدفع بـ14 قطارا إضافيا تزامنا مع الانتخابات الرئاسية
خبير نظم انتخابية: "الهيئة الوطنية" تسعى لتقليل كثافة الطوابير باللجان

خبير نظم انتخابية: "الهيئة الوطنية" تسعى لتقليل كثافة الطوابير باللجان
"الشباب المصري" يبدأ تفعيل غرف العمليات الفرعية لمتابعة الانتخابات

"الشباب المصري" يبدأ تفعيل غرف العمليات الفرعية لمتابعة الانتخابات
هل يحق للسجناء الإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة؟

هل يحق للسجناء الإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة؟
"معاك من أجل مصر" بأسيوط تشكل غرفة عمليات استعدادا للانتخابات الرئاسية

"معاك من أجل مصر" بأسيوط تشكل غرفة عمليات استعدادا للانتخابات الرئاسية
"الوطنية للانتخابات" تحذر من تصوير بطاقات الاقتراع

"الوطنية للانتخابات" تحذر من تصوير بطاقات الاقتراع
بالأسماء والعناوين| خريطة لجان تصويت المشاهير في الانتخابات الرئاسية

بالأسماء والعناوين| خريطة لجان تصويت المشاهير في الانتخابات الرئاسية
مدير "رأس سدر التعليمة" يتفقد المراكز الانتخابية لمتابعة الاستعدادات

مدير "رأس سدر التعليمة" يتفقد المراكز الانتخابية لمتابعة الاستعدادات
محافظ البحيرة: مكافأة القرى الأكثر تصويتا بحل مشاكل "المياه والصرف"

محافظ البحيرة: مكافأة القرى الأكثر تصويتا بحل مشاكل "المياه والصرف"
محافظ الإسماعيلية: طبيب وممرضة في كل لجنة انتخابية بالمحافظة

محافظ الإسماعيلية: طبيب وممرضة في كل لجنة انتخابية بالمحافظة
804 لجان انتخابية فى مدارس بأسماء الشهداء.. حتى لا ننساهم

804 لجان انتخابية فى مدارس بأسماء الشهداء.. حتى لا ننساهم
"الوطنية للانتخابات": الدعاية أمام اللجان الانتخابية "ممنوعة"

"الوطنية للانتخابات": الدعاية أمام اللجان الانتخابية "ممنوعة"
تفاصيل استعدادات القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية

تفاصيل استعدادات القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية
"الصحة": إخلاء 30%من غرف الرعاية المركزة استعدادا للانتخابات

"الصحة": إخلاء 30%من غرف الرعاية المركزة استعدادا للانتخابات
أحمد موسى يطلق هاشتاج "نازلين نكمل المشوار": "عشان حق الشهداء من 2011"

أحمد موسى يطلق هاشتاج "نازلين نكمل المشوار": "عشان حق الشهداء من 2011"
597 قاضيا يشرفون على انتخابات الرئاسة في كفر الشيخ

597 قاضيا يشرفون على انتخابات الرئاسة في كفر الشيخ
"النيابة الإدارية": يحق للناخب التصويت ببطاقة مُنتهية

"النيابة الإدارية": يحق للناخب التصويت ببطاقة مُنتهية
وزير الصحة: تفعيل جميع مستشفيات الإحالة خلال فترة الانتخابات الرئاسية

وزير الصحة: تفعيل جميع مستشفيات الإحالة خلال فترة الانتخابات الرئاسية
وزير الصحة عن الانتخابات الرئاسية: "ستكون من أسعد أيام مصر"

وزير الصحة عن الانتخابات الرئاسية: "ستكون من أسعد أيام مصر"
812 قاضيا يشرفون على انتخابات الرئاسة في البحيرة

812 قاضيا يشرفون على انتخابات الرئاسة في البحيرة
محافظ دمياط يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية

محافظ دمياط يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية
مكرم محمد أحمد يصوت صباح غد بمدرسة الرشيد القومية بمدينة نصر

مكرم محمد أحمد يصوت صباح غد بمدرسة الرشيد القومية بمدينة نصر
محافظ بورسعيد: 5 لجان ببورسعيد تستعد للانتخابات الرئاسية.. غدا

محافظ بورسعيد: 5 لجان ببورسعيد تستعد للانتخابات الرئاسية.. غدا
محافظ أسيوط يلتقي رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات

محافظ أسيوط يلتقي رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات
وزير الصحة يترأس غرفة طوارئ لمتابعة التأمين الطبي لانتخابات الرئاسة

وزير الصحة يترأس غرفة طوارئ لمتابعة التأمين الطبي لانتخابات الرئاسة
بالصور| "كلنا معاك" في الغربية: لجان شبابية لمساعدة كبار السن في الانتخابات

بالصور| "كلنا معاك" في الغربية: لجان شبابية لمساعدة كبار السن في الانتخابات
الليلة.. آخر حلقات برنامج "الطريق إلى الاتحادية" على "on live"

الليلة.. آخر حلقات برنامج "الطريق إلى الاتحادية" على "on live"
جامعة بني سويف تنظم احتفالية لحث الشباب على المشاركة في الانتخابات

جامعة بني سويف تنظم احتفالية لحث الشباب على المشاركة في الانتخابات
رئيس "الوطنية": نتعهد بنزاهة انتخابات الرئاسة وحماية إرادة المصريين

رئيس "الوطنية": نتعهد بنزاهة انتخابات الرئاسة وحماية إرادة المصريين
لجنة السيسي الانتخابية.. من هو الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة؟

لجنة السيسي الانتخابية.. من هو الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة؟
"الوطنية للانتخابات": أنهينا جميع الإجراءات الخاصة بـ"الرئاسية"

"الوطنية للانتخابات": أنهينا جميع الإجراءات الخاصة بـ"الرئاسية"
رئيس حزب المحافظين: انتخابات الرئاسة من أسس رسم طريق الديمقراطية

رئيس حزب المحافظين: انتخابات الرئاسة من أسس رسم طريق الديمقراطية
غدا.. وزير الاتصالات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمقطم

غدا.. وزير الاتصالات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمقطم
441 ألف ناخب لهم حق التصويت بالسويس

441 ألف ناخب لهم حق التصويت بالسويس
نادي "قضايا الدولة": الإرهاب لن يمنعنا عن إتمام الاستحقاق الانتخابي

نادي "قضايا الدولة": الإرهاب لن يمنعنا عن إتمام الاستحقاق الانتخابي
القوات المسلحة تتسلم المقرات الانتخابية بجنوب سيناء وتجري المسح الأولي

القوات المسلحة تتسلم المقرات الانتخابية بجنوب سيناء وتجري المسح الأولي
محافظ البحيرة: غرفة عمليات للصحفيين والإعلاميين بـانتخابات الرئاسة

محافظ البحيرة: غرفة عمليات للصحفيين والإعلاميين بـانتخابات الرئاسة
تجهيز 69 نقطة إسعاف استعدادا للانتخابات الرئاسية بالشرقية

تجهيز 69 نقطة إسعاف استعدادا للانتخابات الرئاسية بالشرقية
قائد الفرقة السادسة يتابع تأمين اللجان بالشرقية

قائد الفرقة السادسة يتابع تأمين اللجان بالشرقية
من الشوارع للبيوت.. سيناء تستعد للانتخابات بالأعلام ولافتات "تحيا مصر"

من الشوارع للبيوت.. سيناء تستعد للانتخابات بالأعلام ولافتات "تحيا مصر"
محافظ البحيرة تناقش آخر الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

محافظ البحيرة تناقش آخر الاستعدادات لانتخابات الرئاسة
بالفيديو| "الدفاع" و"الداخلية" تتسلمان لجان "الانتخابات الرئاسية"

بالفيديو| "الدفاع" و"الداخلية" تتسلمان لجان "الانتخابات الرئاسية"
محافظ الشرقية يتابع أعمال غرفة متابعة الانتخابات الرئاسية

محافظ الشرقية يتابع أعمال غرفة متابعة الانتخابات الرئاسية
محافظ أسيوط والقيادات الأمنية يتفقدون غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية 

محافظ أسيوط والقيادات الأمنية يتفقدون غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية 
مدير أمن القليوبية يتفقد قوات تأمين الانتخابات الرئاسية

مدير أمن القليوبية يتفقد قوات تأمين الانتخابات الرئاسية
محافظ أسيوط يلتقي رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية

محافظ أسيوط يلتقي رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية
دهب تستعد لانتخابات الرئاسة والجيش يتسلم المقرات

دهب تستعد لانتخابات الرئاسة والجيش يتسلم المقرات
محافظ بني سويف يلتقي قيادات الجيش لمتابعة الاستعدادات الانتخابية

محافظ بني سويف يلتقي قيادات الجيش لمتابعة الاستعدادات الانتخابية
مندوب حملة السيسي بنيويورك: الانتخابات أعادت الروح للجالية المصرية

مندوب حملة السيسي بنيويورك: الانتخابات أعادت الروح للجالية المصرية
"ماتقولش صوتي مش مؤثر" مبادرة لـ"المحافظين" للتشجيع على التصويت

"ماتقولش صوتي مش مؤثر" مبادرة لـ"المحافظين" للتشجيع على التصويت
"كلنا معاك" بأسوان تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة

"كلنا معاك" بأسوان تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة
أسقف بني سويف: "حذاري من مقولة الانتخابات محسومة"

أسقف بني سويف: "حذاري من مقولة الانتخابات محسومة"
رؤساء المراكز في الدقهلية يضعون اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات

رؤساء المراكز في الدقهلية يضعون اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات
باهي: التعليم يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

باهي: التعليم يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات
بالفيديو| إجابات وإرشادات.. تشجيع "الوزراء" للتصويت بانتخابات الرئاسة

بالفيديو| إجابات وإرشادات.. تشجيع "الوزراء" للتصويت بانتخابات الرئاسة
قبل فتح أبوابها.. أشياء يجب اصطحابها عند الذهاب للتصويت في الانتخابات

قبل فتح أبوابها.. أشياء يجب اصطحابها عند الذهاب للتصويت في الانتخابات
نادي قضاة مجلس الدولة: راعينا أعداد القضاة وفقا للجان الانتخابية

نادي قضاة مجلس الدولة: راعينا أعداد القضاة وفقا للجان الانتخابية
"مصر السلام": رفع حالة الطوارئ بغرف عمليات متابعة الانتخابات

"مصر السلام": رفع حالة الطوارئ بغرف عمليات متابعة الانتخابات
حملة شعبية في "بني هلال" لإرشاد الناخبين خلال التصويت بأسوان

حملة شعبية في "بني هلال" لإرشاد الناخبين خلال التصويت بأسوان
"إسعاف الغربية": الدفع بـ122 سيارة استعدادا لطوارئ الانتخابات الرئاسية

"إسعاف الغربية": الدفع بـ122 سيارة استعدادا لطوارئ الانتخابات الرئاسية
منح عمال "القابضة للسياحة" إجازة نصف يوم لتيسير إجراءات التصويت

منح عمال "القابضة للسياحة" إجازة نصف يوم لتيسير إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: حرصنا على مشاركة المنظمات الدولية لمتابعة الرئاسية

الوطنية للانتخابات: حرصنا على مشاركة المنظمات الدولية لمتابعة الرئاسية
"السويدي": توفير وسائل مواصلات للعاملين لتيسير إجراءات التصويت

"السويدي": توفير وسائل مواصلات للعاملين لتيسير إجراءات التصويت
"كهرباء الإسكندرية" ترفع درجة الطوارئ تزاما مع الانتخابات الرئاسية

"كهرباء الإسكندرية" ترفع درجة الطوارئ تزاما مع الانتخابات الرئاسية
"المؤتمر" يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

"المؤتمر" يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية
مدير أمن الإسكندرية يتفقد الإجراءات التأمينة لانتخابات الرئاسة

مدير أمن الإسكندرية يتفقد الإجراءات التأمينة لانتخابات الرئاسة
"المصرية لحقوق الإنسان" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

"المصرية لحقوق الإنسان" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية
بالصور| مدير أمن الجيزة يتفقد اللجان ويوجه القوات بضرورة اليقظة

بالصور| مدير أمن الجيزة يتفقد اللجان ويوجه القوات بضرورة اليقظة
غدا.. "الدولي للإعلام" يدعو للاحتشاد أمام صناديق الانتخاب

غدا.. "الدولي للإعلام" يدعو للاحتشاد أمام صناديق الانتخاب
"خميس" يتبرع بمليون جنيه للقريتين الأكثر مشاركة وتصويتا في "بلبيس"

"خميس" يتبرع بمليون جنيه للقريتين الأكثر مشاركة وتصويتا في "بلبيس"
بالصور| الأمن يتسلم لجان الانتخابات الرئاسية في أسوان

بالصور| الأمن يتسلم لجان الانتخابات الرئاسية في أسوان
وصول القضاة المشرفين على الانتخابات بجنوب سيناء

وصول القضاة المشرفين على الانتخابات بجنوب سيناء
"الجريدة الرسمية" تنشر 5 قرارات لرئيس "الوطنية للانتخابات"

"الجريدة الرسمية" تنشر 5 قرارات لرئيس "الوطنية للانتخابات"
فرق موسيقية تطوف شوارع بورسعيد خلال انتخابات الرئاسة

فرق موسيقية تطوف شوارع بورسعيد خلال انتخابات الرئاسة
"الصحة" تحذر قياداتها: عدم الالتزام بخطة التأمين يتبعه إجراءات قانونية

"الصحة" تحذر قياداتها: عدم الالتزام بخطة التأمين يتبعه إجراءات قانونية
"الصحة": إضافة محور جديد لخطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية

"الصحة": إضافة محور جديد لخطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية
إعلان الطوارئ بـ"صحة بورسعيد" وغرفة عمليات على مدار اليوم

إعلان الطوارئ بـ"صحة بورسعيد" وغرفة عمليات على مدار اليوم
"أوقاف الإسكندرية" تقيم ندوات بأيام الانتخابات لتبصرة المواطنين

"أوقاف الإسكندرية" تقيم ندوات بأيام الانتخابات لتبصرة المواطنين
بالصور| وصول قوات التأمين إلى جميع اللجان الانتخابية في المنوفية

بالصور| وصول قوات التأمين إلى جميع اللجان الانتخابية في المنوفية
سكرتير عام المنوفية يتابع فعاليات مبادرة "اعرف لجنتك" قبل الانتخابات

سكرتير عام المنوفية يتابع فعاليات مبادرة "اعرف لجنتك" قبل الانتخابات
موسى مصطفى: عندي أمل في الفوز وأتمنى الحصول على 50% من الأصوات

موسى مصطفى: عندي أمل في الفوز وأتمنى الحصول على 50% من الأصوات
بالصور| "أمن دمياط" يرفع حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات الرئاسة

بالصور| "أمن دمياط" يرفع حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات الرئاسة
غدا.. "الجندي" يتابع سير الانتخابات من غرفة عمليات "التنمية المحلية"

غدا.. "الجندي" يتابع سير الانتخابات من غرفة عمليات "التنمية المحلية"
"حب الوطن" ينقل كبار السن عبر "أوتوبيسات" لمقار اللجان الانتخابية

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