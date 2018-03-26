نتنياهو وزوجته وابنه يخضعون للتحقيق

بدأت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر إقامته، بشبهة الفساد في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الملف 4000".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن زوجة رئيس الوزراء سارة ستخضع للتحقيق في وحدة "لاهاف الشرطية 433" في مدينة اللد في هذه القضية، كما يتوقع التحقيق مع ابنهما يائير، ومع عدد آخر من المشتبه بهم في هذا الملف​​​، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتتهم الشرطة الإسرائيلية نتنياهو وأفراد عائلته بتقديم تسهيلات لمالك شركة "بيزك" درت عليه (على المالك) أرباحا وصلت إلى نحو مليار شيكل، في مقابل تجنيد الموقع الإخباري "والا" لصالح عائلة نتنياهو.

وبالإضافة إلى القضية المعروفة إعلامياً بـ "الملف 4000"، يواجه نتنياهو قضيتين تحملان الرقم "1000" و"2000"، حيث أوصت الشرطة بتقديم لوائح اتهام ومحاكمة نتنياهو فيهما بتهم الفساد وخيانة الأمانة.

جدير بالذكر، أن جولة التحقيق الجديدة هي التاسعة التي تجريها وحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة الإسرائيلية مع رئيس الحكومة نتنياهو منذ انطلاق التحقيقات ضده.