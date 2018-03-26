أم شهيد "مذبحة كرداسة": "هشارك عشان ناري تبرد وصورتنا قدام الأعداء"

تنتظر بفارغ الصبر وقت نزولها للإدلاء بصوتها في الانتخابات، لتبدأ عهد جديد تحقق فيه ماترغبه منذ أعوام، عقب وفاة ابنها الشهيد النقيب محمد فاروق وهدان، معاون مباحث كرادسة لتقول والدته "فاطمة"، عن ذلك "هنزل انتخب علشان الرئيس ينفذ أحكام الإعدام على اللي قتلوا ضنايا وعلشان أهالي الشهداء يرتاحوا شوية".

منذ سقوط ابنها كضحية 14 أغسطس عام 2013، عندما حاصر عشرات من عناصر الإخوان، مركز شرطة كرداسة، تنديدا بفض اعتصامى رابعة والنهضة، لم تذق الفرح يوما، لتتحدث بلهجة حزينة "حقه ماجاش لحد دلوقتي، وإحنا كلنا أمل بانتخاب السيسي رئيسا وربنا يسهل ويمشي البلد لقدام".

وقارنت "فاطمة" بين انتخابات 2014 وهذا العام، "فيه فرق كبير دلوقتي البلد مشيت صح وبقى فيها انجازات صح، مشيرة إلى أن كثير من الانجازات تحققت على دم الشهداء قائلة "مصر مشيت برضا ربنا ودم الشهداء اللي راحوا، ووقفوا سد منيع لمصر، وإحنا عايزين حقهم في الدنيا، علشان نارنا تبرد".

وعبرت "فاطمة" عن سعادتها بوعي الشعب المصري "كله هينزل يشارك لانه إحنا شايفين تقدم في البلد، وحاجات اتعملت في فترة قصيرة"، موجهة نصيحتها للشباب "انزلوا وشاركوا علشان تبقى صورتنا حلوة قدام الأعداء على الأقل".

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو