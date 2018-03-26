استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية في أسوان

استمرار توافد المواطنين بأسوان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018 ، بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة في أسوان.

يذكر أن محافظة أسوان استعدت لاستقبال الانتخابات الرئاسية بمراجعة كافة المقار الانتخابية وعددها 228 مقر انتخابي في 8 لجان عامة وهي "قسم أول وقسم ثاني أسوان، ومراكز شرطة أبو سمبل، أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو".

وستكون الانتخابات الرئاسية داخل 249 لجنة فرعية لاستقبال 974 ألف و972 ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية بأسوان و المقرر لها أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.