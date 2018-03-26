بالأسماء| "الصحة" تُحدد 71 مستشفى كبرى جاهزة للطوارئ في الانتخابات

حددت وزارة الصحة والسكان، 71 مستشفي من "منظومة الإحالة"، لتوجيه المواطنين لها حال التعرض لأية أزمات أو حوادث كبري خلال فترة الانتخابات الرئاسية، والفترة التي تليها، وذلك في جميع محافظات الجمهورية.

ويتواجد لدي تلك المستشفيات جميع الأطقم الطبية، وقرابة 30% من الأسرة الداخلية، وأسرة العناية المركزة خالية، بالإضافة للمستلزمات الطبية، وأكياس الدم، والقوي البشرية الممكنة.

وتعتبر منظومة مستشفيات الإحالة، إحدي المستشفيات التي استحدثت مؤخراً، لتستقبل أية طوارئ علي مستوي الجمهورية، بالإضافة لتكون إحدي نقاط ارتكاز خطط وزارة الصحة لـ"التأمين الطبي"، وجاءت قائمة "المستشفيات" كالآتي:

· محافظة بورسعيد:

1- مستشفى بورسعيد العام.

2- مستشفى مبرة بورسعيد "بورسعيد للتأمين الصحي".

· محافظة السويس:

3- مستشفى السويس للتأمين.

· محافظة الإسماعيلية:

4- مستشفى الإسماعيلية العام.

· محافظة بني سويف:

5- مستشفى بني سويف العام.

· محافظة المنيا:

6- مستشفى ملوي.

7- مستشفى طوارئ الشيخ فضل.

8- مستشفى سمالوط لليوم الواحد.

9- المنيا للتأمين الصحي.

· محافظة دمياط:

10- مستشفى طوارئ كفر سعد.

11- مستشفى دمياط التخصصي.

· محافظة القليوبية:

12- محافظة ناصر العام.

13- مستشفى بنها التعليمي.

14- مستشفى قليوب المركزي.

15- مستشفى بنها للتأمين الصحي.

· محافظة البحر الأحمر:

16- مستشفى الغردقة العام.

17- مستشفي القصير المركزي.

· محافظة البحيرة:

18- مستشفى دمنهور التعليمي.

19- مستشفى وادي النطرون.

20- مستشفى التوفيقية.

21- مستشفى كفر الدوار الجديدة.

· محافظة مطروح:

22- مستشفى العلمين.

23- مطروح العام.

24- النجيلة.

· محافظة الإسكندرية:

25- مستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي.

26- مستشفى شرق المدينة.

27- مستشفى القباري.

28- العامرية.

29- العجمي.

· محافظة قنا:

30- مستشفي قنا العام.

· محافظة أسيوط:

31- مستشفى مبرة أسيوط للتأمين.

32- مستشفى الإيمان العام.

· محافظة سوهاج:

33- مستشفى الهلال للتأمين الصحي.

· محافظة الوادي الجديد:

34- مستشفى الخارجة.

35- مستشفى الداخلة.

· محافظة الأقصر:

36- مستشفى أرمنت.

37- مستشفى الأقصر العام الجديدة.

38- الأقصر الدولي.

· محافظة أسوان:

39- مستشفى أسوان العام.

· محافظة الغربية:

40- مستشفى المحلة العام.

41- مستشفى زفتي المركزي.

42- المجتمع الطبي للتأمين الصحي بالغربية.

· محافظة المنوفية:

43- مستشفى قويسنا.

44- مستشفى الباجور.

45- شبين الكوم التعليمي.

· محافظة شمال سيناء:

46- مستشفى العريش العام.

47- مستشفى بئر العبد.

· محافظة جنوب سيناء:

48- مستشفى الطور.

49- مستشفى شرم الشيخ الدولي.

50- مستشفى أبو رديس المركزي.

· محافظة القاهرة:

51- مستشفى البنك الأهلي.

52- شبرا العام.

53- المنيرة العام.

54- مدينة نصر للتأمين الصحي.

55- الساحل التعليمي.

56- أحمد ماهر التعليمي.

57- معهد ناصر

58- دار الشفاء.

· محافظة الجيزة:

59- مستشفى طوارئ الحوامدية.

60- العجوزة.

61- أم المصريين

62- الهرم الدولي.

63- الشيخ زايد التخصصي.

· محافظة الدقهلية:

64- مستشفى المنصورة الدولي.

· محافظة الشرقية:

65- مستشفى طوارئ بلبيس.

66- مستشفي الأحرار التعليمي.

· محافظة كفر الشيخ:

67- مستشفي كفر الشيخ العام.

68- مستشفى سيدي غازي.

69- بلطيم.

70- العبور للتأمين.

· محافظة الفيوم:

71- مستشفي الفيوم للتأمين الصحي.