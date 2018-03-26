مدير أمن البحيرة يتفقد عددا من لجان الانتخابات في كفرالدوار

أجرى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، يرافقه اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي، منذ قليل، جولة على بعض اللجان الانتخابية بمدينة ومركز كفرا لدوار.

وتفقد مدير الأمن، سير العملية الانتخابية، كما تابع الإجراءات الأمنية المشددة لتأمين الانتخابات الرئاسية التي تستمر حتى الأربعاء المقبل، واستقبل الناخبون مدير الأمن، هتافات مؤيدة للشرطة والقوات المسلحة.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.