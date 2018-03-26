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الوطن

أحمد السقا يدلي بصوته في "ميت عقبة".. ويلتقط صورا مع قوات التأمين

منذ 22 دقيقة
كتب: ضحى محمد
أحمد السقا يدلي بصوته في "ميت عقبة".. ويلتقط صورا مع قوات التأمين

الفنان أحمد السقا

أدلى الفنان أحمد السقا بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم، بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة الأزهار ميت عقبة بمحافظة الجيزة.

وحرص السقا على التقاط الصور مع رجال الشرطة والجيش بعد الإدلاء بصوته، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. 

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

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