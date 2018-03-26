ناخبات يلتقطن صورا فوتوغرافية مع قوات الجيش بعد التصويت بالظاهر

شهدت مدرسة المحبة اﻹعدادية بنات، إحدى اللجان الانتخابية التابعة لدائرة قسم الظاهر، إقبالا من قبل السيدات الذين توافدوا إلى المدرسة عصر اليوم.

وتفاجئ بعض السيدات بأن اللجان مغلقة لمدة ساعة من الثالثة وحتى الرابعة عصرا الاستراحة.

ووقفت بعض الناخبات في طوابير، في انتظار فتح اللجان، فيما قرر البعض العودة إلى المنزل.

وبعد فتح اللجنة في تمام الرابعة عصرا، أدلت السيدات بأصواتهن، وقام بعضهن بالتقاط الصور الفوتوغرافية مع قوات التأمين من الجيش والشرطة.

وقال المستشار خالد محي الدين، رئيس اللجنة إن عدد السيدات اللواتي أدلين بأصواتهن في الانتخابات بلغ 622 من إجمالي 6395 صوتا انتخابيا.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.