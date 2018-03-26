نبيلة عبيد بعد إدلائها بصوتها في الانتخابات: "مصر دي روحنا"

قالت الفنانة عبيد، إنها أدلت بصوتها، صباح اليوم، في الانتخابات الرئاسية، موضحةً أن السيدة المصرية تقود عملية التصويت.

وأضافت "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "مصر تقرر"، عبر فضائية "دريم": "مصر دي روحنا، لما بسافر وأرجع بحس إني مقدرش أتغرب عنها أكتر من أسبوعين".

وأكد "يجب أن يتكاتف الجميع، لأن هناك محاولة لتشويه البلاد، وما حدث في الإسكندرية قبل يومين دليل على هذا"، موضحة أن "العالم كله يشتكي من الأزمات الاقتصادية، لكن هتفرج يعني هتفرج، علينا ديون وحاجات وكله بيتحل، ومش عاوزين نتكلم في الحاجات البسيطة دي".

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفًا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.