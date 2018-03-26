وزير الصحة يترأس غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة تزامنا مع الانتخابات

‏ترأس الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، ‏ظهر اليوم، غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة والتي تستمر ‏طيلة أيام الانتخابات الرئاسية، بحضور جميع قيادات الوزارة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى انعقاد غرفة الطوارئ ‏بمديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات برئاسة وكيل الوزارة، وهي على اتصال دائم بالغرفة المركزية والموجود بها جميع قيادات الوزارة، لافتا إلى أنه تم إلغاء الإجازات بالمنشآت الطبية طيلة أيام الانتخابات مع التأكد من وجود جميع الأطباء بجميع التخصصات بالمستشفيات.

وأوضح وزير الصحة والسكان وجود 43 حالة مرضية، داخل اللجان وخارجها على مستوى الجمهورية، 34 منهم تم نقلهم إلى المستشفيات، بينما تم إسعاف 9، موضحا أن الإصابات تراوحت ما بين إغماء وارتفاع في ضغط الدم ودرجة الحرارة وهبوط بالدورة الدموية ونزلات معوية وأزمات صدرية وآلام بالقدم، لافتا إلى خروج 24 حالة لتحسن حالتهم الصحية وباقي الحالات ما زلوا يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.

‏وتأكد وزير الصحة والسكان من سير الخطة التأمينية الموضوعة على أكمل وجه، حيث أجرى بعض الاتصالات بوكلاء الوزارة وبعض مديري المستشفيات ببعض المحافظات وسألهم عن توافر أكياس الدم ببنك الدم وتوافر المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عدد سيارات الإسعاف الموجودة في المحافظة للتأكد من تنفيذ الخطة التأمينية الطبية الموضوعة على أرض الواقع.

ولفت وزير الصحة والسكان إلى جاهزية مستشفيات الإحالة والتي تم استحداثها خلال الفترة القليلة الماضية والتي يبلغ عددهم 71 بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم إيقاف العمليات غير الطارئة بتلك المستشفيات، وتوفير أطباء من حملة الدكتوراه في تخصصات إصابات وحوادث الطرق.

وكشف ‏الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير ‏وجه بتوفير أكياس الدم والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى متابعة تواجد الأطباء في جميع المستشفيات.

ووجه وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعدادات بجميع المستشفيات إلى الدرجة القصوى، وعقد غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة على مدار الساعة للتأمين الطبي طيلة أيام الانتخابات الرئاسية.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.