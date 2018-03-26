أرملة الشهيد عادل رجائي: قدمت 5 شهداء من العدوان الثلاثي لحرب أكتوبر

قالت سامية زين العابدين، أرملة الشهيد عادل رجائي، إن أسرتها قدمت 5 شهداء قبل أن يُستشهد زوجها، بداية من العدوان الثلاثي حتى حرب أكتوبر المجيدة.

وأضافت السيدة سامية، خلال حوارها بفضائية "العاصمة": "زوجي أُستشهد أمام ناظري، وأدعو الله ألا يري أحدًا هذا المشهد، لكني مؤمنة بقضاء الله".

وتابعت أرملة الشهيد: "عملت محررة عسكرية، ورأيت حقد الجيشين الأمريكي والبريطاني على الجيش المصري في المناورات البحرية، ورغم هذا فإنهم يحترموه ويخافون منه".

وأردفت أرملة الشهيد: "كنت أول من أدلى بصوته في لجنتي بالانتخابات الرئاسية، وعندما انتهيت، قمت بالغناء مع الموجودين هناك من الأطفال أغنية الصاعقة قالوا ايه".

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.