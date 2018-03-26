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الوطن

مستشار ترامب: واشنطن قد تحصل على صفقة جيدة بشأن "النافتا"

منذ 10 دقيقة
كتب: وكالات
مستشار ترامب: واشنطن قد تحصل على صفقة جيدة بشأن "النافتا"

ترامب

عبر كبير مستشاري التجارة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن أمله في نجاح جهود الولايات المتحدة من أجل إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية.

وقال "بيتر نافارو" في تصريحات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين: "يبدو أننا قد نحصل على صفقة جيدة بالفعل بشأن اتفاق النافتا".

كما تحدث عن التعريفات التي فرضها الرئيس الأمريكي على الولايات المتحدة، وأثارت جدلاً واسعاً وخسائر حادة داخل الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي.

وكان دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم بنسبة 25% و10% على الترتيب باستثناء المكسيك وكندا على اعتبار أنهم حلفاء تجاريين أساسيين.

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