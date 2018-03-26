محافظ الغربية: المشاركة في الانتخابات أكبر تفويض للقضاء على الإرهاب

قال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، إن المصريين أثبتوا في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية إنهم على قلب رجل واحد، مشيرًا إلى أن المشاركة أكبر تفويض للقضاء على الإرهاب.

وأضاف المحافظ -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، أن عملية الانتخابات تسير بالشكل الذي يُرضي جميع المصريين فجميع الفئات موجودة في هذا اليوم للإدلاء بأصواتهم من شباب وشيوخ ونساء وأيضًا ذوي القدرات الخاصة، موضحًا أن الناخبين أثبتوا أن لديهم عزيمة وإصرار لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم في مصر.

وأوضح أن الإقبال الكبير الذي شهده اليوم الأول للانتخابات يعد أكبر دليل على الحس الوطني والصورة الحضارية للمصريين وحبهم لبلادهم وحرصهم الشديد لإرسال رسالة واضحة للعالم مفادها أن المصريين هم من يحددون مصير بلادهم وقادرون على الاختيار.

وتابع المحافظ :"كل صوت في الانتخابات سيرفع علم مصر عاليًا، ويؤكد مكانتها بين دول العالم"، مشيرًا إلى أن اليوم هو أول أيام العرس الانتخابي ويسير بصورة طبيعية، مضيفًا أن أبواب اللجان ستظل مفتوحة حتى الساعة التاسعة مساء حتى يتمكن أكبر عدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.