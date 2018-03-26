مدير أمن الجيزة داعيا المواطنين للمشاركة في الانتخابات: "خير لأحفادنا"

قال اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، إنه تم وضع خطط أمنية بحرفية عالية منذ شهور لتأمين جميع المقار الانتخابية، موضحًا أن قوات أمن الجيزة رفقة القوات المسلحة بالإضافة إلى جهاز المرور يبذلون ما في وسعهم لتأمين مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف سعد، خلال مداخلة تصريحات لفضائية "العاصمة"، أن "الإقبال متميز للغاية، وبعض اللجان مزدحمة ومع مرور الوقت سيزيد عدد الناخبين وأطالب المصريين بالمشاركة في الانتخابات لأن هذا حقهم الدستوري". مستطردًا: "اللي بيتم ده خير لبلدنا ولأولادنا وأحفادنا".

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.