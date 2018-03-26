رئيس جامعة طنطا: المشاركة الفعالة تبعث رسالة بأن مصر ماضية نحو البناء

أكد رئيس جامعة طنطا، الدكتور مجدي سبع، أن المشاركة الفعالة لجموع المواطنين في الانتخابات الرئاسية تبعث رسالة إلى العالم الخارجي بأن مصر دولة تمضي قدما نحو البناء والتنمية وتعد إسهاما في بناء الوطن.

جاء ذلك، خلال إدلاء رئيس الجامعة، اليوم الإثنين، بصوته في اليوم الأول بمدرسة التربية الفكرية بطنطا بمحافظة الغربية.

ودعا جموع الشعب المصري بجميع طوائفه إلى المشاركة في الانتخابات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مشروع الدولة الوطنية الموحدة.

وأشار إلى أن مصر ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية، وستظل بخير بفضل تلاحم ووحدة أبنائها وتكاتفهم جميعا على قلب رجل واحد.

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.