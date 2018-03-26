شعراء من 5 دول عربية ضمن منافسات الحلقة 11 من "شاعر المليون"

تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء، ثالث حلقات المرحلة الثانية من برنامج "شاعر المليون" في موسمه الثامن، الذي تنطمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، ضمن استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، حيث يشارك في الحلقة 6 شعراء من 5 دول عربية (الإمارات، العراق، السعودية، الكويت، سوريا).

ويتنافس خلال الحلقة 11 من البرنامج، كل من بتول آل علي من الإمارات، زايد التميمي من العراق، متعب الشراري، ومحمد العنزي من السعودية، مبارك الفعم من الكويت، ومهنا الماضي الشمري من سوريا، حيث سيقدمون ابداعاتهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، وسلطان العميمي.

كانت الحلقة الماضية من البرنامج قد أسفرت عن تأهل كل من الشاعر السعودي فواز الزناتي العنزي والشاعر الكويتي أحمد بن شمروخ المطيري بـ 46 درجة لكل منهما، لينتقلا بذلك إلى المرحلة الثالثة، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة وهم: عبيد بن خصيف الكعبي وسالم بن كدح الراشدي من الإمارات، ونبهان الصلتي من سلطنة، والشاعرة تهاني التميمي من السعودية، نتائج تصويت الجمهور، والذي ينتهي بداية ثالث حلقات المرحلة الثانية، حيث سيعلن خلالها عن فوز واحد من المتأهلين بتصويت الجمهور.

يذكر أن المرحلة الثانية من برنامج شاعر المليون تضم 24 شاعراً من أصل 48 شاعراً، ويتوجب على كل شاعر من الشعراء الـ24 إلقاء قصيدة حرة الوزن والقافية، يتراوح عدد أبياتها بين 10 أبيات و12 بيتًا، أما المعيار الثاني فهو عبارة عن مجاراة رمز من رموز الشعر الإماراتي، وتطلب اللجنة من الشعراء قبل 24 ساعة من بدء الحلقة مجاراة أبيات شاعر محدد بأربع أبيات، موضوعاً ووزناً وقافية.

وأعلنت لجنة التحكيم سابقاً، عن معايير المرحلة الثانية من المسابقة، حيث سيتنافس في كل حلقة ستة شعراء على مدار أربع حلقات، وفي كل حلقة يتم تأهيل شاعر واحد أو شاعرين بقرار اللجنة، وشاعرين أو شاعر واحد بتصويت الجمهور، وبعد انتهاء الحلقات الأربع يكون عدد المرشحين قد وصل إلى اثني عشر شاعراً لينتقلوا بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة من البرنامج.

ويتم بث حلقات "شاعر المليون" على مدى 15 أسبوعاً عبر قناة الإمارات وقناة بينونة وعبر تطبيق الهاتف المتحرك والموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج في تمام العاشرة من مساء كل ثلاثاء، حيث ضمت قائمة الـ 48 شاعراً للموسم الثامن، 5 شعراء من دولة الإمارات، 16 شاعراً من المملكة العربية السعودية، 9 شعراء من دولة الكويت، 3 شعراء من مملكة البحرين، 3 شعراء من سلطنة عُمان، 5 شعراء من الأردن، 3 شعراء من سوريا، شاعران من العراق، وشاعر واحد من كل من مصر واليمن.

ويمنح البرنامج جوائز ومكافآت قيّمة للشعراء الخمسة الفائزين بالمراتب الأولى تصل إلى 15 مليون درهم إماراتي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على لقب شاعر المليون إضافة إلى بيرق الشعر و5 ملايين درهم إماراتي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 4 ملايين درهم، والثالث على 3 ملايين درهم، والرابع على مليوني درهم، والخامس على مليون درهم إماراتي.