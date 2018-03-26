رئيس هيئة السكة الحديد: أجهزة حاسب آلي بمحطة مصر لمساعدة الناخبين

أعلنت هيئة السكة الحديد عن مبادرة "إعرف لجنتك" في إطار التسهيل على الركاب والمسافرين المترددين على محطة مصر المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

وأكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد في بيان له اليوم، خلال إدلائه بصوته بمدرسة الشهداء بحدائق القبة، أن المبادرة تهدف إلى توفير بيانات الناخبين المترددين على محطة القاهرة من حيث أرقام وأماكن اللجان الخاصة بهم، والتي تساعدهم على أداء واجبهم الانتخابي في الاقتراع تيسيرًا عليهم في العملية الانتخابية.

وأوضح سالم أنه تم توفير أجهزة الحاسب الآلي المتصلة بشبكة الإنترنت بمحطة مصر للتسهيل على المواطنين في المشاركة الانتخابية، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى مواعيد غلق اللجان.

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.