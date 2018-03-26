أحمد زكي: حوالي 40 ألف عامل بالعاصمة الإدارية شاركوا في الانتخابات

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، إن مصر كلها شاهدت الإقبال الكامل لجميع العاملين في العاصمة على لجان الانتخابات للإدلاء بصوتهم.

وأضاف "عابدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر تقرر" المذاع عبر فضائية "دريم" أن العاصمة يعمل فيها عشرات الآلاف من العمال، مشيرًا إلى أن عدد العمال المُنتخبين اليوم حوالي 40 ألف عامل.

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.