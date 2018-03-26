مدير أمن الغربية: إقبال الناخبين رسالة للعالم عن عظمة المصريين

أكد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، أن المصريين أرسلوا رسالة اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية للعالم عن عظمة المصريين، مشيرا الى أن إقبال الناخبين بكثافة على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم يؤكد قوة الدولة المصرية واستقرارها، ويعد أكبر دليل على الحس الوطني والصورة الحضارية للمصريين وحبهم لبلادهم.

وقال مدير أمن الغربية، في تصريحات صحفية، إن هذه المشاركة من جانب الناخبين في هذا اليوم أكدت أيضا أن الشعب المصري قادر على التحدي والمرور من الصعاب ودحر الإرهاب، وأنه كلما زادت الضغوط زاد ظهور معدن الشعب المصري الأصيل.