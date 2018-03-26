لميس الحديدي: "مفيش مشكلة من الرقص أمام اللجان.. المهم المشاركة"

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنها لا ترى أي مشكلة في مسألة الرقص أمام اللجان الانتخابية طالما أنها تعبر عن البهجة والسعادة.

وأضافت الحديدي، خلال تقديم برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن مصر أحزانها كثيرة فعندما يكون هناك عرس انتخابي من حق المصريين أن يعبروا عن فرحتهم بما يناسبهم.

وأشارت، إلى أن الأهم من الفرح والغناء والرقص أمام اللجان هو مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية لافتة أنه لا يزال هناك يومين للمشاركة في العملية الانتخابية.

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى الانتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجرى الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.