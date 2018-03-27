صلاح عبدالله: "هنقول للعالم جيشنا في الميدان وإحنا هنملى اللجان"

قال الفنان صلاح عبدالله، إنه لديه أمل بأن الانتخابات الرئاسية الحالية ستكون الأعلى مشاركة.

وأضاف عبدالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم": "أنا من وجهة نظري إنها مش انتخاب، دي رسالة مصر بتوجهها للعالم كله، وأنا قولت ده من بدري، وأن الحكاية مش مسألة انتخابات قد ماحنا بنقول للعالم كله إحنا تمام، وإحنا بنحارب الإرهاب وجيشنا في الميدان وإحنا هنملى اللجان".

وتابع: "إحنا عندنا قناعة إن المستقبل القادم أفضل وأحسن وحطينا أساس للمستشقبل وإن المصريين واعيين وبيساندوا القيادة بتاعتهم اللي بنت وعاوزين نشطب تشطيب سوبر سوبر لوكس".

وتلى عبدالله بعض أبياته الشعرية عن الإنتخابات قائلًأ:

مصر أمك في انتظارك

روح لها وسجل قرارك

واللي يقولك قاطع قوله

حد برضه يقاطع أمه