مصاب صاروخ الحوثيين: "الشهيد عامل يومية ولديه ابن وابنة ويقطن بقنا"

قال شهاب محمود حسين، أحد مصابي حادث سقوط صاروخ حوثي على مدينة الرياض السعودية، إنه كان يقيم في نفس المنزل مع الشهيد عبدالمطلب أحمد.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم"، أنه أخرج عبدالمطلب من غرفته هو وأحد أفراد الدفاع المدني السعودي، وأجروا له الإسعافات الأولية اللازمة ولكنه كان قد توفي بالفعل.

وأوضح أن الشهيد عبدالمطلب كان يبلغ من العمر 39 عاما، وكان يعمل "عامل يومية"، لافتا إلى أنه يعول ولد وبنت يعيشون في محافظة قنا.

وأكد حسين أن السفير ومندوبين من السفارة المصرية بالرياض، اطمئنوا عليهم وأبدوا اهتماما كبيرا بهم.