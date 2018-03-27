الأرصاد: طقس ثاني أيام الانتخابات مائل للحرارة.. والعظمى في القاهرة 30

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء، ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، وتصل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ30 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 14 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: