برقية تهنئة من محافظ سوهاج لعروسين أدليا بصوتيهما: أتمنى لكما السعادة

أرسل الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى العروسين مصطفى محمد أحمد القعيد، وانتصار محمد راشد القعيد بمدينة جرجا، اللذان ذهبا إلى اللجنة الانتخابية بالمحافظة للإدلاء بصوتيهما في انتخابات الرئاسة أمس، قبل الذهاب لاستكمال مراسم الزفاف، متمنيًا لهما حياة زوجية سعيدة.

وقال المحافظ، إن تلك الخطوة لاقت استحسانًا من قبل المتواجدين داخل اللجنة الانتخابية، وأدلى العروسان بصوتيهما الانتخابي بلجنة مدرسة رزق الله مشرقي بمدينة جرجا، وسط زغاريد وفرحة من كل الحضور وأهل العروسين.

وأصر العروسان، على الإدلاء بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية، تعبيرًا عن مدى فرحتهما بزواجهما، واعتبرا هذه الانتخابات انتصارًا على الإرهاب والخونة.

وقال مصطفى القعيد، العريس، إن فكرة التواجد بزى الزفاف نبعت من حبنا للرئيس السيسي، واقترحت الفكرة على العروسة ووافقت على موعد الفرح، فى نفس موعد الانتخابات الرئيسية.

فيما أوضحت العروس انتصار محمد راشد القعيد، أن زفافهما يتزامن مع فرحة مصر وإثبات للعالم صمودها ورغبتها في البناء وتحقيق التنمية الشاملة لمصر أم الدنيا وتحت القيادة الحكيمة للبلاد".

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.